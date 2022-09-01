Про пенсійне забезпечення військових, яких мобілізували повторно

Вчора, 22:00 Переглядів: 154

«Військові» пенсії призначаються та виплачуються військовослужбовцям після їх звільнення зі служби. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Водночас виплата «військових» пенсій не припиняється у разі повторного прийняття пенсіонерів з-поміж військовослужбовців на військову службу:

за призовом під час мобілізації, на особливий період;

за призовом резервістів в особливий період;

за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.

- Після звільнення зі служби пенсії таких військовослужбовців переглядаються з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби, - йдеться у повідомленні.

Для перерахунку пенсії уповноважений орган силового міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, має надати грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років військовослужбовця.

Такі положення містять ст. 2 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджений постановою Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1.

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