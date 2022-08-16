Що робити роботодавцю, коли працівник у ЗСУ, а його контракт закінчився

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 138

За військовослужбовцем, контракт якого закінчився, але він продовжує служити, збережуться всі гарантії, передбачені ст. 119 Кодексу законів про працю України, а саме місце роботи і посада, а по 18.07.2022 включно ще і середній заробіток. Про це повідомили у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості.

Відповідно до ч. 9 ст. 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.