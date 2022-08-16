5 питань про безоплатну медичну допомогу вагітним

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 128

Вагітні жінки можуть бути впевнені, що попри воєнний час, вони отримують від держави всю потрібну медичну допомогу для себе та дитини. І переїзд чи зміна місця проживання не стане бар’єром у доступі до потрібної медичної допомоги.

У Національній службі здоров'я України відповіли на п'ять поширених питань про вагітність та пологи.

Що робити вагітній, яка переїхала до іншого регіону?

Завдяки трансформації сфери охорони здоров'я та Програмі медичних гарантій вагітні жінки в Україні можуть отримати всю необхідну медичну допомогу незалежно від місця реєстрації та перебування.

Якщо вагітна переїжджає до іншого міста, вона має право на ті ж самі безоплатні послуги, що у себе вдома. Для цього потрібно знайти заклад охорони здоров'я, що уклав договір з Національною службою здоров'я України на перелік послуг «Ведення вагітності в амбулаторних умовах».

При цьому, направлення до гінеколога не потрібне.

Вагітна так само вільно обирає пологовий будинок для народження, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.

- Перелік закладів охорони здоров'я та пологових чи адресу найближчого підкажуть за телефоном 16-77, - повідомили в НСЗУ.

Що робити, якщо тимчасово переміщена вагітна загубила обмінну карту? Чи не виникнуть проблеми із взяттям на облік та пологами?

Для того, щоб спостерігати вагітність чи народжувати, обмінна карта не потрібна. Це стосується як переміщених осіб, так і жінок, які не змінювали місця проживання.

- Всі дані по послуги, які надавали вагітній, зберігаються в електронній системі охорони здоровʼя. Якщо в особистого лікаря та лікарів, що проводили обстеження, був доступ до системи й дані вносили, ця інформація доступна, - зауважили в НЗСУ.

За яких умов можна зареєструвати народження дитини онлайн за допомогою послуги єМалятко?

Зареєструвати дитину можна на порталі Дія можливо за таких умов:

батьки мають громадянство України й укладали шлюб в Україні;

батьки ще не отримували свідоцтво про народження дитини;

дитина народжена у медичному закладі й заклад видав медичний висновок про народження.

Для реєстрації потрібні:

Номер медичного висновку. Електронні медичні висновки видають заклади, що підключені до електронної системи охорони здоровʼя. Дізнатись контакти таких пологових будинків можна в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77. Номер медичного висновку формується автоматично на базі даних про новонародженого, які лікар пологового будинку вводить в Електронну систему охорони здоров'я, і надсилається матері на номер телефону у вигляді SMS-повідомлення. Він складається з 16 латинських літер та цифр та має формат ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ.

Кваліфікований електронний підпис (КЕП). КЕП можна отримати онлайн, якщо ви є клієнтом «ПриватБанку» або офлайн в акредитованих центрах сертифікації ключів, наприклад, банках або ЦНАПах.

Що робити, якщо через воєнні дії вагітна не мала можливості зробити певні дослідження вчасно?

Усі необхідні дослідження потрібно зробити за першої можливості. Це важливо передусім для здоровʼя вагітної та дитини.

Дослідження та консультації безоплатні за направленням лікаря. Лікар може створити електронне направлення навіть дистанційно. Вагітна отримає його в повідомленні на телефон.

Якщо звʼязку зі своїм лікарем немає, потрібно звернутись до будь-якого закладу за новим місцем перебування, що уклав договір з НСЗУ, аби спостерігати вагітність та отримати нове направлення.

За яку допомогу вагітна має платити, а що – безоплатне?

- Програма медичних гарантій охоплює всі необхідні процедури, консультації, дослідження для матері та дитини у період від вагітності до пологів та післяпологового періоду, - наголосили в НСЗУ.

Гарантовані державою безоплатні медичні послуги закріплені в Програмі медичних гарантій 2022, зокрема в таких пакетах послуг:

ведення вагітності в амбулаторних умовах;

медична допомога при пологах;

ведення неускладненої вагітності на первинній ланці.

Безоплатна допомога надається в закладах, що уклали з Національною службою здоров'я України договори на відповідні пакети послуг та за умови, що вагітна уклала декларацію з лікарем первинної допомоги.

Це можна зробити в будь-який момент і в будь-якому закладі, що має договір з НСЗУ на надання первинної медичної допомоги. А це – більшість медзакладів первинної ланки країни.

- Водночас Програма медичних гарантій не покриває витрати на покращений сервіс, наприклад, поліпшену палату чи харчування. А також домовленості про допомогу на пологах від конкретного лікаря. - заявили в НСЗУ.

Нагадуємо, що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках.