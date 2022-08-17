Що робити ВПО, якщо досі не отримали держдопомогу на проживання

Алгоритм дій
На сьогодні не всі зареєстровані вимушені переселенці отримали державну допомогу на проживання, або отримали її не у повному обсязі. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
Що робити у таких випадках, пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.
У таких випадках потрібно звернутися до управління соцзахисту чи ЦНАПу з необхідними документами для корегування інформації в системі. Після цього недотримані кошти донарахують.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер