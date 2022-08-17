Що робити ВПО, якщо досі не отримали держдопомогу на проживання

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 153

На сьогодні не всі зареєстровані вимушені переселенці отримали державну допомогу на проживання, або отримали її не у повному обсязі. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Що робити у таких випадках, пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

- При реєстрації для отримання статусу ВПО через Дію, через велике навантаження на систему, яка не була розрахована на таку кількість заяв, частина з них просто «зависла», а з частиною – не підтягнулись необхідні для отримання більшої суми виплат документи. Зокрема йдеться про посвідчення про інвалідність чи свідоцтва про народження дітей, - пояснила Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики.

У таких випадках потрібно звернутися до управління соцзахисту чи ЦНАПу з необхідними документами для корегування інформації в системі. Після цього недотримані кошти донарахують.

- Якщо в когось недонарахована виплата, як людині з інвалідністю, тобто не підтягнулося посвідчення про інвалідність. Якщо, наприклад, матері виплачені кошти, а дітям не виплачені. Будь ласка, зверніться в управління соцзахисту чи ЦНАП з тими документами, які у вас є – вони проведуть, вони мають доручення провести корегування і зробити донарахування, – наголосила міністерка.