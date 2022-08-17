Поняття «рашизм» і як діяти під час обстрілу: в Україні оновили шкільну програму

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У зв’язку з війною навчальна шкільна програма зазнала змін

В Україні внесли зміни у шкільну програму у зв’язку зі збройною агресією Росії. Тепер діти не будуть вивчати творчість більшості російських письменників, однак отримають більше знань про життя в умовах війни.

Над оновленням програми працювали представники вишів, органів влади, народні депутати, педагоги, громадські діячі і правозахисники, повідомляють у Міністерстві освіти та науки України.

Всесвітня історія і історія України

Учням пропонується погляд на СРСР як на державу імперського типу.

Також у школі вивчатимуть не тільки інструменти насильства, якого в ХХ столітті зазнавали українці, а й опору йому.

Суттєві зміни пропонуються в частині найновішої історії, насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.

Зокрема, у програмі з історії з’явиться окремий блок, присвячений російсько-українській війни, яка розпочалася у 2014 році.

- Наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії Російської Федерації та міжнародній підтримці України, – кажуть у МОН.

Окрім того, оновили перелік термінів, як-от:

«присвоєння суверенітету» (у значенні привласнення, захоплення суверенітету УСРР союзним центром);

«русскій мір»;

«рашизм».

Вислів «політика русифікації» буде замінений на «політику російщення», також буде уточнено контекст застосування поняття «колабораціонізм».

Захист України

У змісті навчальної програми предмета «Захист України» посилять військово-патріотичну складову.

Програму доповнюють інформацією про сучасну російсько-українську війну та її героїв, окрім того дітям будуть розповідати про досвід ведення бойових дій.

Також переглянули та доповнили теми розділів з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту.

Основи здоров’я

Розширили зміст розділу «Безпека і здоров’я людини». Зокрема, додали питання, пов’язані з ризиками воєнного часу:

сигнали оповіщення населення;

дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо;

надійне і ненадійне укриття;

протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами;

надання домедичної допомоги та психологічної самодопомоги тощо.

Основи правознавства

До курсу додали питання, пов’язані з правами людини, з російсько-українською війною та з Міжнародним гуманітарним правом.

Географія

Був переглянутий обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної війни з росією.

Також у зміст теми «Країни Азії» додали інформацію про Республіку Корея, її місце у сучасній політичній карті світу, модель економіки, міжнародні зв’язки з Україною.

Зарубіжна література

З шкільної програми вилучені твори російських і білоруських авторів. Натомість додані твори зарубіжних письменників.

Зокрема, вивчатиметься творчість Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Ері́ка-Емманюеля Шмітта, Йозефа Рота тощо.

Замість творів російських поетів до шкільної програми включили вірші світових ліриків: П’єра Ронсара, Роберта Бернса, Йогана Вольфганга фон Гете, Генріха Гейне, Адама Міцкевича.

Однак у школі будуть вивчати твори письменників, які писали російською мовою, але життя та творчість яких були тісно пов’язані з Україною. За вибором вчителя на уроках зарубіжної літератури діти зможуть вивчати твори Миколи Гоголя, Володимира Короленка.

Повість Михайла Булгакова «Собаче серце» вивчається за вибором вчителя і учнів.

У списку творів для додаткового читання залишили для вибору вчителем твори Ільфа і Петрова «12 стільців» та Анатолія Кузнецова «Бабин Яр». Також вирішили залишити вивчення творів кримськотатарського письменника Таїра Халілова.

Програми з вивчення російської мови та літератури вилучені із переліку рекомендованих.

Окрім того, МОН затвердило освітні програми для молодших класів, в яких оновили зміст у частині, де йдеться про цивільний захист та поводження з вибухонебезпечними предметами.