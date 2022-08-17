Кому робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19, а кому – ні

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 609

Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну (ревакцинальну) дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.

Наступним групам наразі ще НЕ рекомендовано отримувати додаткову бустерну дозу:

здорові люди віком від 16 до 60 років, які не мають жодних факторів ризику важкого перебігу COVID-19;

вагітні без будь-яких інших супутніх захворювань, які збільшують ризик тяжкого перебігу COVID-19;

люди з груп професійного ризику, наприклад, медичні працівники, які не мають інших супутніх захворювань, що підвищують ризик тяжкого перебігу СOVID-19.

Кому рекомендована друга бустерна доза

Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК вакцину з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої ревакцинальної дози для наступних груп осіб :

люди віком понад 60 років;

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;

люди з інвалідністю;

люди з імуносупресією;

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік таких станів тут);

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

- Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Ознайомитися з переліком цих пунктів можна за тут або за телефоном 16-77, - нагадують у міністерстві.

Нагадаємо, що на Полтавщині минулого тижня діагностували 87 нових випадків COVID-19.