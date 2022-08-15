На Полтавщині минулого тижня діагностували 87 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 162

Лікування продовжує лікування 114 людей. Не зволікайте з вакцинацією

Минулого тижня на Полтавщині зареєстрували 87 нових випадків коронавірусної інфекції, повідомляє Полтавська ОВА. На щастя, летальних випадків не було. Наразі лікування продовжує 114 осіб.

Зазначимо, що 14 серпня у Кременчуці від COVID-19 вакциновано 6 осіб, першою бустерною дозою вакциновано 5 осіб, другою бустерною дозою - 1 особу.

116 тис. 712 жителів Кременчука щеплені від початку вакцинальноі кампанії однією дозою.

115 тис. 380 осіб отримали дві дози. Додатковою дозою - 60 осіб.

У Кременчуці вакцинуватися від COVID-19 можна в центрах та пунктах вакцинації: