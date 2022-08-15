На Полтавщині минулого тижня діагностували 87 нових випадків COVID-19

Минулого тижня на Полтавщині зареєстрували 87 нових випадків коронавірусної інфекції, повідомляє Полтавська ОВА. На щастя, летальних випадків не було. Наразі лікування продовжує 114 осіб.
Зазначимо, що 14 серпня у Кременчуці від COVID-19 вакциновано 6 осіб, першою бустерною дозою вакциновано 5 осіб, другою бустерною дозою - 1 особу.
116 тис. 712 жителів Кременчука щеплені від початку вакцинальноі кампанії однією дозою.
115 тис. 380 осіб отримали дві дози. Додатковою дозою - 60 осіб.
У Кременчуці вакцинуватися від COVID-19 можна в центрах та пунктах вакцинації:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер