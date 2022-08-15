Чи варто курити електронні сигарети та кальяни

Щодня на просторах Інтернету, у кіосках та супермаркетах видно рекламу електронних сигарет та інших пристроїв для нагрівання тютюну. Ще й зірки шоубізнесу їх часто рекламують, ніби вони безпечні.
При цьому, як повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням. Водночас дим від цигарок, кальянів та електронних сигарет шкодить не тільки курцям, але й тим, хто їх оточує.
Про те, чому варто курити електронні сигарети та кальяни, розповіла патологанатоминя Вікторія П'єц.
Перша шкода - канцерогенний вплив на клітини організму. Його спричиняє речовина, що міститься в електронній сигареті - пропіленгліколь. При нагріванні він перетворюється в пропіленоксид - сильний канцероген, що сприяє мутації здорових клітин у злоякісні (ракові).
Скільки часу потрібно палити, щоб отримати рак? Деколи достатньо й однієї затяжки. Настільки сильний канцерогенний вплив на організм, - повідомила патологоанатоминя.
Друга шкода від електронних сигарет, вейпів та кальянів - нікотин. Ця речовина впливає на всі системи організму, а найбільше - на серцево-судинну та нервову. Унаслідок цього може розвинутися атеросклероз судин, інфаркт міокарда чи інсульт головного мозку. Також нікотин впливає на репродуктивну систему як чоловіків, так і жінок - знижується фертильність (здатність до запліднення).
Електронні сигарети містять ще й акролеїн - сполуку, що утворюється при нагріванні гліцерину. Акролеїн може спровокувати астму та хронічні захворювання легень.
Пристрої часто є не якісними, вартість їх доволі дешева, і сировина для їх виготовлення - не найкращого ґатунку. Вони є вибухонебезпечними.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер