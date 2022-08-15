Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Кременчук, Здоров'я

Чи варто курити електронні сигарети та кальяни

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 412

 

Роз'яснення від патологоанатомині

Щодня на просторах Інтернету, у кіосках та супермаркетах видно рекламу електронних сигарет та інших пристроїв для нагрівання тютюну. Ще й зірки шоубізнесу їх часто рекламують, ніби вони безпечні.

При цьому, як повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням. Водночас дим від цигарок, кальянів та електронних сигарет шкодить не тільки курцям, але й тим, хто їх оточує.

Про те, чому варто курити електронні сигарети та кальяни, розповіла патологанатоминя Вікторія П'єц.

Перша шкода - канцерогенний вплив на клітини організму. Його спричиняє речовина, що міститься в електронній сигареті - пропіленгліколь. При нагріванні він перетворюється в пропіленоксид - сильний канцероген, що сприяє мутації здорових клітин у злоякісні (ракові). 

Скільки часу потрібно палити, щоб отримати рак? Деколи достатньо й однієї затяжки. Настільки сильний канцерогенний вплив на організм, - повідомила патологоанатоминя.

Друга шкода від електронних сигарет, вейпів та кальянів - нікотин. Ця речовина впливає на всі системи організму, а найбільше - на серцево-судинну та нервову. Унаслідок цього може розвинутися атеросклероз судин, інфаркт міокарда чи інсульт головного мозку. Також нікотин впливає на репродуктивну систему як чоловіків, так і жінок - знижується фертильність (здатність до запліднення).

- У складі електронних пристроїв для куріння є ароматизатори: діацетил та ацетилпропіоніл. Вони небезпечні тим, що сприяють склерозу альвеол, порушенням дихальної функції легень та розвитком хронічних захворювань легеневої тканини, - зауважила Вікторія П'єц.

Електронні сигарети містять ще й акролеїн - сполуку, що утворюється при нагріванні гліцерину. Акролеїн може спровокувати астму та хронічні захворювання легень.

Пристрої часто є не якісними, вартість їх доволі дешева, і сировина для їх виготовлення - не найкращого ґатунку. Вони є вибухонебезпечними.

- Вейпи та «електронки» - нестерильні. Тому якщо ви користуєтесь одним вейпом із кимось ще, то просто обмінюєтесь флорою один одного. Та й навіть просто у сумці на вейп осідають бактерії. Тому електронні пристрої для куріння можуть стати джерелом карієсу, пародонтозу, ковіду, герпес вірусної інфекції, - нагадала патологоанатоминя.

 

1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: вейп поради
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх