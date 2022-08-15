Чи варто курити електронні сигарети та кальяни

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 412

Щодня на просторах Інтернету, у кіосках та супермаркетах видно рекламу електронних сигарет та інших пристроїв для нагрівання тютюну. Ще й зірки шоубізнесу їх часто рекламують, ніби вони безпечні.

При цьому, як повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням. Водночас дим від цигарок, кальянів та електронних сигарет шкодить не тільки курцям, але й тим, хто їх оточує.

Про те, чому варто курити електронні сигарети та кальяни, розповіла патологанатоминя Вікторія П'єц.

Перша шкода - канцерогенний вплив на клітини організму. Його спричиняє речовина, що міститься в електронній сигареті - пропіленгліколь. При нагріванні він перетворюється в пропіленоксид - сильний канцероген, що сприяє мутації здорових клітин у злоякісні (ракові).

Скільки часу потрібно палити, щоб отримати рак? Деколи достатньо й однієї затяжки. Настільки сильний канцерогенний вплив на організм, - повідомила патологоанатоминя.

Друга шкода від електронних сигарет, вейпів та кальянів - нікотин. Ця речовина впливає на всі системи організму, а найбільше - на серцево-судинну та нервову. Унаслідок цього може розвинутися атеросклероз судин, інфаркт міокарда чи інсульт головного мозку. Також нікотин впливає на репродуктивну систему як чоловіків, так і жінок - знижується фертильність (здатність до запліднення).

- У складі електронних пристроїв для куріння є ароматизатори: діацетил та ацетилпропіоніл. Вони небезпечні тим, що сприяють склерозу альвеол, порушенням дихальної функції легень та розвитком хронічних захворювань легеневої тканини, - зауважила Вікторія П'єц.

Електронні сигарети містять ще й акролеїн - сполуку, що утворюється при нагріванні гліцерину. Акролеїн може спровокувати астму та хронічні захворювання легень.

Пристрої часто є не якісними, вартість їх доволі дешева, і сировина для їх виготовлення - не найкращого ґатунку. Вони є вибухонебезпечними.

- Вейпи та «електронки» - нестерильні. Тому якщо ви користуєтесь одним вейпом із кимось ще, то просто обмінюєтесь флорою один одного. Та й навіть просто у сумці на вейп осідають бактерії. Тому електронні пристрої для куріння можуть стати джерелом карієсу, пародонтозу, ковіду, герпес вірусної інфекції, - нагадала патологоанатоминя.