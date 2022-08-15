В Україні планують збільшити заробітну плату соцпрацівникам

Це має збільшити престижність професії
Щоб підняти престижність роботи соціальних працівників, у Міністерстві соціальної політики України, планують збільшити грошове забезпечення. Про це заявила Оксана Жолнович, очільниця цього міністерства.
Крім того, посадовиця розповіла, що один соціальний працівник має обслуговувати 10-30 тисяч людей, залежно від компактності проживання населення в конкретному пункті, а також соцпрацівники мають дуже тісно взаємодіяти із сімейними лікарями, керівниками ОСББ, керівниками шкіл та вчителями.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер