В Україні планують збільшити заробітну плату соцпрацівникам

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 123 Коментарів: 1

Щоб підняти престижність роботи соціальних працівників, у Міністерстві соціальної політики України, планують збільшити грошове забезпечення. Про це заявила Оксана Жолнович, очільниця цього міністерства.

- Робота соціального працівника – дуже складна, емоційно виснажлива і, на жаль, на сьогодні, не престижна. Ми хочемо підняти престижність робот таких працівників: збільшити їм заробітну плату, поінформувати суспільство про важливість такої роботи, розширити коло тих установ і навчальних закладів, які готують соціальних працівників, провести інформаційну кампанію для молоді, яка шукає своє робоче місце, – розповіла міністерка.

Крім того, посадовиця розповіла, що один соціальний працівник має обслуговувати 10-30 тисяч людей, залежно від компактності проживання населення в конкретному пункті, а також соцпрацівники мають дуже тісно взаємодіяти із сімейними лікарями, керівниками ОСББ, керівниками шкіл та вчителями.

- Тобто всіма людьми, які можуть донести йому, що десь у якісь сім’ї, десь якісь люди потребують допомоги, щоб вчасно їх виявити, – наголосила Оксана Жолнович.