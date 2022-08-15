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В Україні планують збільшити заробітну плату соцпрацівникам

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 123 Коментарів: 1

Це має збільшити престижність професії

Щоб підняти престижність роботи соціальних працівників, у Міністерстві соціальної політики України, планують збільшити грошове забезпечення. Про це заявила Оксана Жолнович, очільниця цього міністерства.

- Робота соціального працівника – дуже складна, емоційно виснажлива і, на жаль, на сьогодні, не престижна. Ми хочемо підняти престижність робот таких працівників: збільшити їм заробітну плату, поінформувати суспільство про важливість такої роботи, розширити коло тих установ і навчальних закладів, які готують соціальних працівників, провести інформаційну кампанію для молоді, яка шукає своє робоче місце, – розповіла міністерка.

Крім того, посадовиця розповіла, що один соціальний працівник має обслуговувати 10-30 тисяч людей, залежно від компактності проживання населення в конкретному пункті, а також соцпрацівники мають дуже тісно взаємодіяти із сімейними лікарями, керівниками ОСББ, керівниками шкіл та вчителями.

- Тобто всіма людьми, які можуть донести йому, що десь у якісь сім’ї, десь якісь люди потребують допомоги, щоб вчасно їх виявити, – наголосила Оксана Жолнович.

 

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: соцпрацівники зарплата
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Коментарі: 1

256
StarПёр:
Сьогодні, 21:03

Все правильно. На одного соцработника повесить 30 тысяч человек. Т.е. на Кременчуг десятерых, получается, хватит. Да?

Зато в Кременчуге у каждого комунального парка свой личный директор. На одного директора повесить все парки невозможно. Упадет бедолага от непосильной работы. А на соцработника 30 тысяч подопечных эт можно. Молодые шустрые пусть суетятся...


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