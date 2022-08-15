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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці сварка між чоловіками привела до стрілянини з травматичної зброї – є поранений

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 343

 

Поліція Полтавщини розслідує обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень

До відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції 14 серпня надійшло повідомлення від медиків, що на території приватної садиби у Крюківському районі місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували до лікарні. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини та зазначає, що поліція встановила причетну до правопорушення особу та розпочала досудове розслідування.

- Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейськими встановлено, що між місцевими чоловіками, які разом проводили дозвілля, виникла сварка. Унаслідок конфлікту 23-річний чоловік здійснив кілька пострілів, імовірно із травматичної зброї, у 35-річного знайомого. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. За попередньою інформацією лікарів, його стан задовільний. У ході огляду місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет «Ekol» з ознаками переробки. Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження. З особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, працюють слідчі. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - розповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

 
За даним фактом слідчим підрозділом відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької  окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: пістолет поранення поліція Полтавщини
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