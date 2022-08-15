У Кременчуці сварка між чоловіками привела до стрілянини з травматичної зброї – є поранений

До відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції 14 серпня надійшло повідомлення від медиків, що на території приватної садиби у Крюківському районі місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували до лікарні. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини та зазначає, що поліція встановила причетну до правопорушення особу та розпочала досудове розслідування.
За даним фактом слідчим підрозділом відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер