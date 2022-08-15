Попри кримінальне провадження, Олег Сазонов продовжує виконувати обов’язки командира ДФТГ

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 538

Кримінальне провадження за фактом підробки документів при його призначенні відкрито для перевірки заяви народного депутата, а не свідчить про наявність кримінального злочину

У липні Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ призначив командиром добровольчого формування Кам’янопотоківської територіальної громади (ДФТГ) Олега Сазонова.

Зауважимо, що перед подачею документів на призначення усі командири ДФТГ проходять спеціальну перевірку в правоохоронних органах. Отже, відповідно він її пройшов.

Це призначення викликало неоднозначну оцінку з огляду на те, що до початку широкомасштабного військового вторгнення російської армії в Україну, Олег Сазонов був обраний депутатом Полтавської обласної ради від ОПЗЖ та очолював у раді фракцію цієї партії.

Саме через це народний депутат України Олексій Мовчан подав депутатське звернення до Служби безпеки України з вимогою провести розслідування та повторну перевірку. Після цього СБУ повідомило, що після проведення додаткових перевірок викрили та задокументували факт підроблення документа про подання Олега Сазонова на призначення командиром ДФТГ Кам’янопотоківської громади до Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Наразі відкрито кримінальне провадження по даному факту та проводиться розслідування щодо можливої підробки документів. Якщо воно підтвердиться, то наказ про його призначення командиром ДФТГ можуть скасувати.

Сьогодні, 15 серпня, під час ранкового брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка спитали щодо розвитку цих подій.

- У мене інформації щодо підробки подання на призначення Олега Сазонова командиром ДФТГ та хто його міг зробити немає. Проте, хочу пояснити, що таке кримінальне провадження. Воно відкрито на підставі заяви народного депутата і має на меті встановити всі обставини та виявити, чи була підробка документів, тобто чи був сам факт кримінального проступку, та хто у цьому винен, якщо факт підробки підтвердиться. На даний момент Олег Сазонов продовжує виконувати обов’язки командира ДФТГ, адже усі перевірки при його призначенні були проведені, - зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що після призначення Олега Сазонова командиром ДФТГ на питання журналістів щодо його партійної належності начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік відповів, що «зараз не той час, щоб ділити патріотів за партійною належністю - ми сильні своєю єдністю».