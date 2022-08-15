Найбільші теракти росії: BIHUS info випустив фільм, в якому розповів про злочин у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 395

З 24 лютого росія здійснила страшні теракти у багатьох містах України. Краматорськ, Вінниця, Миколаїв, Харків, Кременчук та Оленівка – далеко не повний перелік місць, де військові злочинці рф вбивали українців.

BIHUS info поспілкувався зі свідками та жертвами і зібрали беззаперечні докази: росія має бути визнана державою-терористом на міжнародному рівні.