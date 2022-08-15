Найбільші теракти росії: BIHUS info випустив фільм, в якому розповів про злочин у Кременчуці

росія - країна-терорист. Це має визнати світ
З 24 лютого росія здійснила страшні теракти у багатьох містах України. Краматорськ, Вінниця, Миколаїв, Харків, Кременчук та Оленівка – далеко не повний перелік місць, де військові злочинці рф вбивали українців.
BIHUS info поспілкувався зі свідками та жертвами і зібрали беззаперечні докази: росія має бути визнана державою-терористом на міжнародному рівні.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер