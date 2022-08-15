У боях за Україну загинув військовий з Кременчуччини Сергій Харламов

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У боях за Україну загинув військовий з Горішніх Плавнів Сергій Харламов. Військовий загинув під час оборони населеного пункту Кузьминівка, що на Донеччині.

Сергій Васильович народився 9 січня 1965 року у селі Марʼївка, що на Полтавщині. Після закінчення школи вступив у Гірничо-металургійний технікум у Горішніх Плавнях. З 1984 до 1986 проходив службу у лавах армії. Також отримав вищу освіту в Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій і управління за фахом «Автомобілі та автомобільне господарство».

Свою трудову діяльність в нашій компанії Сергій Васильович розпочав у березні 2013 року стрільцем, у 2014 році перейшов на посаду машиніста насосних установок на дробильно-збагачувальній фабриці Полтавського ГЗК, де у 2016 був підвищений на посаду майстра основної виробничої дільниці збагачення.

5 березня Сергій Васильович став на захист України від російських загарбників, де загинув 10 серпня 2022 року під час виконання обовʼязку перед державою.