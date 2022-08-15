В одному з ОТГ Кременчуччини завдяки відключенню вночі вуличного освітлення зекономили 16 млн грн

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З 11 серпня у Кременчуці почали економити електроенергію – вуличні ліхтарі виключають від опівночі та до 5.00. Наразі в такий час вже світло, тож фактично вуличне освітлення поки працює лише ввечері.

- Таке рішення виконавчий комітет міської ради прийняв задля світлового маскування міста. Щоб не допомагати ворогу. Ці норми встановлені на період дії правового режиму воєнного стану, - йдеться в повідомленні пресслужби Кременчуцької міської ради.

Рішення цілком логічне, адже з 23.00 до 5.00 в Полтавській області діє комендантська година. Хоча пояснення трохи дивне – невже до 11 серпня завдяки нічному вуличному освітленню міська влада «допомагала ворогу»?

Про реакцію на це рішення та його пояснення міською владою під час ранкового брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.

- Вночі діє комендантська година, отже світло мешканцям непотрібне. У районі є громади, де з самого початку війни та введення комендантської години вночі почали вимикати вуличне освітлення. І за рахунок цього вже зекономили 16 млн грн! Я не буду називати громаду, але для неї це досить великі кошти. Чому так не зробили у Кременчуці? Тоді це пояснювали тим, що вуличне освітлення потрібно для того, щоб допомогти правоохоронним органам підтримувати правопорядок. Тепер вирішили, що правопорядок вночі можна підтримувати і без вуличного освітлення. Звісно, що ніякого відношення до допомоги чи не допомоги ворогу його відключення немає. Ракети летять не на лампу. Це більше питання економії. Я підтримую таке рішення міської влади, - зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що на початку введення військового стану міському голові Кременчука Віталію Малецькому дорікали, що ночами на вулицях горить світло, у той час, як мешканців закликали до світломаскування. Приміром, у Полтаві світло вночі не горить. Крім того, вимкнене світло вночі добряче б зекономило міський бюджет. Ще в березні голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що вуличне світло в містах під час комендантської години горіти не повинно.