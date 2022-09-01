Кременчуцьке тролейбусне управління замовляє запчастини та підйомники для ремонту на 8,5 млн гривень

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 0

Гроші зможуть витратити без проведення аукціону та зі звичними підрядниками

29 серпня КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» оголосило два тендери на закупівлю запчастин та тримальних конструкцій. Про це свідчать оголошення у системі публічних закупівель Prozorro.

Перший тендер - на закупівлю 192 одиниць транспортних запасних частин, та комплектуючих для тролейбусів Богдан, ЛАЗ та автобусів МАЗ. Очікувана вартість закупівлі - 5,69 млн гривень.

Другий тендер - на закупівлю 4 пересувних підйомників для тролейбусів для техобслуговування та ремонту в тролейбусних парках, а також машину для очищення металевих поверхонь від іржі та фарби.

Пропозиції можна подавати до 7 вересня. Поставку запчастин підйомників необхідно буде здійснити до 31 грудня 2022 року.

Обидві закупівлі проводять за спрощеною процедурою. Тобто якщо пропозицію надасть один учасник, торгів не буде. Зазначимо, така можливість з'явилася у замовників після внесення змін до постанови Уряду від 28.02.2022 №169 (за спрощеною процедурою здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури). Раніше за спрощеною процедурою можна було проводити закупівлю до 50 тис. гривень.

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Зазначимо, що закупівлі запасних частин КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» проводило у 2020 та у 2021 році. За результатами торгів у грудні 2020 року КП уклало договір (ціна - 2,1 млн гривень) з ФОП Максим Костькін. У грудні 2021 року - договір (ціна - 4,3 млн гривень) з ФОП Анастасія Величко. Обидва постачальники - кременчуцькі місцеві підприємці.

При цьому ФОП Костькін, за даними Clarity project, у публічних торгах співпрацює виключно з КП «Кременчуцьке тролейбусне управління». Загальна сума закупівель з 2019 року склала 17,5 млн гривень.

ФОП Анастасія Величко співпрацює також виключно з КП «Кременчуцьке тролейбусне управління». З 2017 року сторони уклали 17 договорів на 16,2 млн гривень.

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