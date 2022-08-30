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Кременчуцьке тролейбусне управління закупило 18 тисяч літрів дизпалива

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 177

Ціна за літр - 52,9 гривень. Закупили у фірми з Дніпра, пов'язаної з Ігорем Коломойським

22 серпня КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» уклало договір з ТОВ «Лівайн Торг» на постачання 17 тис. 925 літрів пального. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна угоди склала 950 тис. гривень.

Згідно з договором, постачальник до 31 грудня 2022 року повинен поставити паливо та паливні картки, на яких воно обліковується. Відпуск палива здійснюється через мережу АЗС, назва якої не вказана. У додатку до договору-заяві на отримання паливних карток - вказано, що постачальник повинен надати 15 паливних карток на дизпаливо

Зазначимо, що станом на 29 серпня вартість дизпалива у Полтавській області складає 51-55 гривень, дизпаливо класу преміум - 57 гривень.

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За інформацією системи Youcontrol, ТОВ «Лівайн Торг» засноване у 2017 році у Дніпрі. Статутний фонд - 3 тисячі гривень. Фірма пов'язана  із групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. У 2021 та 2022 році підприємство заробляє виключно на державних тендерах. 

З КП «КТУ» ТОВ «Лівайн Торг» було уладено 4 договори на загальну суму 3,8 млн гривень.  Три з них укладені цього року. 

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: закупівлі КТУ Кременчуцьке тролейбусне управління
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