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Месенджер Viber стане платним для юросіб, але це торкнеться усіх користувачів

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 404

 

В оновленій версії месенджера можна здійснювати грошові перекази

Українцям важко уявити своє життя без месенджерів. На території нашої країни одним із найбільш популярних є Viber.

Японська компанія Rakuten Viber поділилась нововведеннями та попередила українців про впровадження платних послуг. Платні послуги будуть стосуватись виключно юридичних осіб. Проте – це нововведення торкнеться усіх користувачів.

Наприклад, «ПриватБанк» вже повідомив своїх клієнтів про те, що з 30 серпня чат-бот стане недоступним. Це означає, що банк більше не буде сповіщати своїх клієнтів про фінансові операції через даний месенджер.

Крім того, Rakuten Viber повідомляє, що в оновленій версії месенджера можна буде здійснювати грошові перекази. Система міжнародних платежів зараз перебуває на стадії тестування. Повідомляється, що спочатку послуга буде доступна у 2 країнах, а вже потім буде поширюватись світом. Така можливість стала доступною завдяки співпраці з компанією Rapyd Global Payments Network. Поки це буде перший месенджер, який вирішив стати учасником фінансового ринку. Кошти користувачі зможуть зберігати на мобільних гаманцях IBAN, а поповнювати його можна буде звичним способом.

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Автор: Віктор Крук
Теги: вайбер Viber платні послуги
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