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Кременчук

«Юрій Руф розповідав, яким повинен бути справжній українець»: у Кременчуці може з'явитися вулиця на його честь

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 285

 На сайті мерії Кременчука триває голосування за перейменування вулиць

У Кременчуці одну з вулиць можуть назвати на честь українського поета та воїна Юрія Руфа. Голосування триває до 6 вересня на сайті мерії Кременчука (проголосувати можна за посиланням).

У Кременчуці стартувала друга черга перейменування вулиць

Юрій Руф (Дадак) - український поет, письменник, вчений, громадський діяч та засновник літературного проєкту Дух нації. Українець загинув під час оборони Луганщини. Посмертно отримав орден «За мужність» III ступеня.

На вулицях Кременчука розміщені білборди із зображенням Юрія Руфа: «Дух нації, Голос нації, Захисник нації. Назавжди серед нас». «ТелеграфЪ» поцікавився у представника Асоціації реклами Кременчука Сергія Каптана, як виникла ідея розміщення таких бордів.

- Юрій Руф долучився до патріотичної платформи у Кременчуці. Приїжджав до нашого міста з лекціями, він дуже потужно виховував молодь. Коли він загинув виникла думка, що непогано, якщо у нашому місті з'явилася вулиця на честь нього, - зауважив Сергій Каптан.

 

Більше про засновника літературної проєкту Дух нації розповіли його друзі - родина Шаховцевих. Тетяна Шаховцева поділилася, що познайомилася з Юрієм Руфом на фестивалях та гутірках. Він неодноразово приїжджав до Кременчука, долучався до патріотичних заходів, проводив лекції для молоді та презентував свої збірки. Одну з останніх збірок «Ваніль чи сталь» Юрій презентував у закладі «Велес», яке знаходиться на вулиці Леонова, яку хочуть перейменувати.

«Ваніль чи сталь»: Юрій Руф презентував збірку у Кременчуці
На Луганщині в бою за Україну загинув український поет Юрій Руф
- У закладі на цій вулиці Юрій презентував книги, проводив багато патріотичної підготовчої роботи з молоддю та з нашими кременчужанами, - розповіла Тетяна Шаховцева чому саме вулицю Леонова вони запропонували перейменувати на честь Юрія Руфа.

- Яким був Юрій?

- Він був цілеспрямованим, докладав усіх зусиль. Їздив по багатьох містах України, де розповідав яким має бути українець. Мені сподобалося, що він саме українця зображав не як людину з оселедцем, а людину освічену, активну, підтягнуту, охайну, щоб займався улюбленою справою, брав участь у житті України та свого міста. Це активна людина, яка має бути прикладом для інших та вести за собою.

Ми його вперше запросили до Кременчука, він із задоволенням приїхав. Він три роки поспіль був на патріотичній платформі у нашому місті. Проводив всі наші смолоскипні ходи до Дня добровольця, до Дня захисника України. Проводив літературні гутірки у педколеджі та медколеджі, виступав в університеті. Він завжди казав, що для того щоб був результат, то необхідно щось робити.

Він завжди відгукувався на наші пропозиції, відпрошувався з роботи, їхав від родини, щоб проводити заходи. Він дуже багато зробив для Кременчука, долучався до багатьох заходів, і до Дня козацтва, до Дня добровольця, на Покрову... приїжджав і все проводив.

Назвати вулицю на честь Юрія Руфа – це найменше, що ми можемо зробити для увіковічення пам’яті героя. Також на честь вченого та громадського діяча планують проводити гутірки та вечори.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Юрій Руф перейменування
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