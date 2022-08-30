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Словаччина передала Україні 11 винищувачів МіГ-29 - у чому головна перевага цих машин

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 573

 

Незабаром словацькі літаки мають заступити на бойове чергування

У Словаччині офіційно попрощалися із 11 літаками МіГ-29, які вирушають до України. Найближчим часом Повітряні Сили України отримають дев'ять МІГ-29AS та два МІГ-29UBS (навчально-тренувальні).

А можливо літаки й вже передані Україні без зайвих урочистостей. Адже про прощання з МіГ-29 офіційно повідомили у прес-службі словацьких ВПС.

- Прощання із нашими МіГами. Весь аеропорт пішов у тишу. Усі в очікуванні на прибуття наших МіГ-29 і цей момент настав. Наші красуні прилетіли. Сльози на очах у багатьох, - йдеться у повідомленні прес-служби ВПС Словаччини.

Маємо зазначити, що Словаччина передавши МіГ-29 залишається взагалі без винищувачів на озброєнні. Більше того, ця країна навесні передала Україні сучасний зенітно-ракетний комплекс С-300.

Тому захист неба країни взяли на себе Польща та Чехія, поки замовлені Братиславою в США 14 винищувачів F-16 не досягнуть операційної готовності.

Водночас для України посилення ЗСУ МіГ-29AS має величезне значення. Справа в тому, що ці машини будуть наймолодшими винищувачами у складі Повітряних Сил України, які з 1991 року не отримали жодного нового винищувача, а лише модернізовували наявні машини.

А словацькі літаки були отримані від рф за борги у 1994-1996 роках. Машини надійшли у найсучаснішій на той час версії МіГ-29С, яка мала збільшене бойове навантаження та запас палива, а також оновлене бортове оснащення.

Через 10 років, у середині 2000-х років, Словаччина провела модернізацію бортів до версії AS, завдяки чому був оновлений радіолокаційний прицільний комплекс літака і була встановлена РЛПК-29М з РЛС Н019МЭ «Топаз», яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс машини був оцінений до 2035 року.

Також у кабіні були встановлені багатофункціональні дисплеї, оновлена апаратура зв'язку та навігації за стандартом НАТО. Водночас, словацькі МіГ-29AS не мають можливості «на пряму» використовувати західні ракети «повітря-повітря». Інтеграції західного озброєння на ці літаки не передбачалось. Хоча це і не виключає таку можливість.

Варто додати, що спроби Україні отримати МіГ-29 з Польщі та Болгарії не увінчалися успіхом: таке постачання було визнано надто політично ризикованим. До того ж польським ВПС довелося б швидко шукати заміну своїм власним ППО, оскільки напруженість у відносинах із росією досягла рекордного рівня, а Польща межує з росією. Тому не дивно, що постачання так і не відбулося.

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Український пілот зафільмував бойову роботу винищувача МіГ-29 та присвятив кліп своєму побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російським агресором 9 березня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Словаччина допомога ЗСУ літаки
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