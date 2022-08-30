Поліція Полтавщини у серпні вилучила з незаконного обігу понад 30 одиниць вогнепальної зброї

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На території Полтавської області посилено контроль на блокпостах із залученням військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та представників Тероборони. На вулицях населених пунктів області збільшено кількість піших та мобільних нарядів поліції. Завдяки цьому протягом серпня територіальними підрозділами поліції з незаконного обігу вилучена велика кількість зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, наголошуючи на тому, що ця зброя могла бути використана проти мирного населення та в злочинних цілях.

Так, за інформацією Управління карного розшуку Главку поліції Полтавщини, лише протягом серпня вилучено понад 30 одиниць вогнепальної зброї (гранатомет, кулемет, автомати, карабіни, пістолети та обріз) та понад 1740 одиниць бойових припасів, серед яких гранати, набої, снаряди, міни, тротилові шашки. За викритими фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відкрито 52 кримінальних провадження, у яких по 9 фактам особам вже повідомлено про підозру.

- Нагадуємо громадянам, що придбання та зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв без законних на те підстав тягне за собою настання кримінальної відповідальності. Уникнути негативних юридичних наслідків можливо тільки за умови добровільної їх здачі органам влади (ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України зі змінами, внесеними згідно із Законом України №2150-IX від 24.03.2022). Згідно змін до Кримінального кодексу України, особа, яка добровільно здає зброю та боєприпаси, звільняється від будь-якої юридичної відповідальності. Тож якщо у вас є такі предмети, слід терміново повідомити про них до поліції для їх подальшого знешкодження, знищення чи передачі Збройним силам України для використання за призначенням. Також застерігаємо, що у разі спроби використати зброю чи вибухонебезпечні предмети в злочинних цілях та відносно мирного населення поліція реагуватиме миттєво та жорстко, у відповідності до вимог чинного законодавства з урахуванням воєнного стану, - поясняє начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Поліція закликає повідомляти про знайдену зброю, боєприпаси, вибухонебезпечні предмети для їх подальшого знешкодження, знищення чи передачі Збройним силам України за номером 102 або через чат-бот Головного управління поліції Полтавської області у Telegram @Police102Poltava_bot, або будь-яким іншим зручним для вас способом.