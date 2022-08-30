Поліція Полтавщини у серпні вилучила з незаконного обігу понад 30 одиниць вогнепальної зброї

Особа, яка добровільно здає зброю та боєприпаси, звільняється від будь-якої юридичної відповідальності
На території Полтавської області посилено контроль на блокпостах із залученням військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та представників Тероборони. На вулицях населених пунктів області збільшено кількість піших та мобільних нарядів поліції. Завдяки цьому протягом серпня територіальними підрозділами поліції з незаконного обігу вилучена велика кількість зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, наголошуючи на тому, що ця зброя могла бути використана проти мирного населення та в злочинних цілях.
Так, за інформацією Управління карного розшуку Главку поліції Полтавщини, лише протягом серпня вилучено понад 30 одиниць вогнепальної зброї (гранатомет, кулемет, автомати, карабіни, пістолети та обріз) та понад 1740 одиниць бойових припасів, серед яких гранати, набої, снаряди, міни, тротилові шашки. За викритими фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відкрито 52 кримінальних провадження, у яких по 9 фактам особам вже повідомлено про підозру.
Поліція закликає повідомляти про знайдену зброю, боєприпаси, вибухонебезпечні предмети для їх подальшого знешкодження, знищення чи передачі Збройним силам України за номером 102 або через чат-бот Головного управління поліції Полтавської області у Telegram @Police102Poltava_bot, або будь-яким іншим зручним для вас способом.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер