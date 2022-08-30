В Україні завершили виплату пенсій за серпень

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 215

Виплату серпневих пенсій завершили. Цього місяця загальна сума пенсійних виплат сягнула 51,4 млрд грн. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Пенсіонери, які отримують свої виплати на банківські картки, отримали їх у повному обсязі. Загалом на це спрямували 41 млрд грн. Проте, на сьогодні, не всі українські пенсіонери отримали свої гроші за серпень.

Як пояснили в ПФУ, через труднощі «Укрпошти» з доставлення пенсій в регіони, які знаходяться в окупації, блокуванні чи зоні активних бойових дій, лише 83,1% пенсіонерів отримали профінансовані виплати. До 16,9% українців кошти в загальному розмірі 1 757 600 грн ще не дійшли.

Частині українців, які зазвичай отримують пенсії через поштові відділення і наразі знаходяться в небезпечних регіонах, кошти зараховуватимуть на рахунки «Ощадбанку». Отримати ці виплати можна буде в будь-якому відділенні на безпечній території, - додали у Пенсійному фонді України.

Нагадуємо, що українці мають право на пільги і доплати за особливі заслуги.