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Скільки має відображатися цифровий COVID-сертифікат у «Дії»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 100

 

І що робити, якщо ваш сертифікат не видно у застосунку

Цифровий COVID-сертифікат у застосунку «Дія» відображається 1,5 року (545 днів) з дати останньої вакцинації. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Це стосується усіх видів COVID-сертифікатів:

  • «жовтого», який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби;
  • «зеленого», який підтверджує 2 дози;
  • «бустерного», який підтверджує 3 дози. 

Якщо з дати щеплення проти коронавірусної хвороби не минуло 1,5 року, а сертифікат не відображається – потрібно надіслати повторний запит на сертифікат у «Дії». 

При цьому, терміни дії COVID-сертифікатів залишилися незмінними:

  • 30 діб для сертифікатів про 1 дозу (для дводозних вакцин);
  • 270 діб для сертифікатів про 2 та 3, ревакцинальну дозу (для дводозних вакцин).
- Тобто після завершення терміну дії COVID-сертифікату, він ще буде відображатися в «Дії». Однак щоб він був дійсним необхідне наступне щеплення, - наголосили в НСЗУ.

Нагадуємо, що В Україні подовжено карантин до кінця року - МОЗ запровадило COVID-обмеження з урахування війни.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Дія
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