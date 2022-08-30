Скільки має відображатися цифровий COVID-сертифікат у «Дії»

Цифровий COVID-сертифікат у застосунку «Дія» відображається 1,5 року (545 днів) з дати останньої вакцинації. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Це стосується усіх видів COVID-сертифікатів:
Якщо з дати щеплення проти коронавірусної хвороби не минуло 1,5 року, а сертифікат не відображається – потрібно надіслати повторний запит на сертифікат у «Дії».
При цьому, терміни дії COVID-сертифікатів залишилися незмінними:
Нагадуємо, що В Україні подовжено карантин до кінця року - МОЗ запровадило COVID-обмеження з урахування війни.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер