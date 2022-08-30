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Надзвичайні новини

Кременчуком їздили п'яний водій і пасажирка з наркотиками

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 249

 

Керманич відмовився пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння

Кременчуцькі патрульні зупинили водія у наркотичному сп'янінні, а у пасажирки авто знайшли наркотики. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

Сьогодні, 30 серпня, близько 13.00 патрульні зупинили ВАЗ, керманич якого порушував правила дорожнього руху. Спілкуючись з 31-річним водієм, інспектори помітили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Поведінка пасажирки машини викликала у патрульних підозру. Під час поверхневої перевірки поліцейські знайшли у 28-річної жінки зіп-пакети та згорток з речовиною наркотичного походження, а також пристрої для вживання заборонених речовин.

На керманича патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом з ознаками сп’яніння) КУпАП, а також викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики пьяный водитель пасажир
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