Кременчуцький сервісний центр МВС змінює графік роботи

На Полтавщині з 1 вересня змінюють графік роботи сервісні центри МВС, повідомляють в Полтавській ОДА. Інформацію «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердили у Кременчуцькому центрі.
Відтепер понеділок - вихідний, прийом - з вівторка до суботи
Графік роботи:
Попередній запис для отримання послуг здійснюється за допомогою електронної черги.
Адреса: проїзд 40 років ДАІ, 3, телефон: 0536 739 799
Нагадаємо, з 24 липня водіїв навчатимуть за новим алгоритмом - іспити для отримання посвідчення водія відтепер складатимуть у сервісному центрі МВС
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер