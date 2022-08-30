Кременчуцький сервісний центр МВС змінює графік роботи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 297

На Полтавщині з 1 вересня змінюють графік роботи сервісні центри МВС, повідомляють в Полтавській ОДА. Інформацію «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердили у Кременчуцькому центрі.

Відтепер понеділок - вихідний, прийом - з вівторка до суботи

Графік роботи:

Вт 9.00 – 18.00

Ср 9.00 – 18.00

Чт 9.00 – 18.00

Пт 9.00 – 18.00

Сб 9.00 – 16.45

Попередній запис для отримання послуг здійснюється за допомогою електронної черги.

Адреса: проїзд 40 років ДАІ, 3, телефон: 0536 739 799

Нагадаємо, з 24 липня водіїв навчатимуть за новим алгоритмом - іспити для отримання посвідчення водія відтепер складатимуть у сервісному центрі МВС