журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Україна, Світ

З 24 липня водіїв навчатимуть за новим алгоритмом

Сьогодні, 20:26 Переглядів: 548

 Іспити відтепер складатимуть у сервісному центрі МВС

З 24 липня кандидати у водії почнуть навчатися за новим алгоритмом, повідомляє Полтавська ОВА. Відповідні зміни передбачені постановою №601 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів». 

Так, навчання в автошколі буде розділене на два окремі етапи -  теоретична підготовка та практична підготовка.

Після проходження теорії в автошколі кандидат у водії отримуватиме відповідне свідоцтво, яке буде чинне протягом року. При цьому іспит в автошколі скасують, натомість потрібно буде скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.

У разі успішного складання, майбутній водій обирає автошколу й проходить там практику. Після завершення навчання передбачений внутрішній іспит в автошколі та отримання свідоцтва, яке буде чинне два роки.

Вже після цього майбутній водій зможе скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

Таким чином до практичного навчання допускатимуть лише осіб, які вже знають Правила дорожнього руху, що має підвищити безпеку на дорогах. 

Зазначається, що кандидати у водії зможуть обирати автошколи на кожному з двох етапів навчання, проходити теоретичне та практичне навчання в різних регіонах, а також скласти іспит та отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця проходження навчання.


2
Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Авторакурс
Теги: автошкола водійське посвідчення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 27 від 7 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх