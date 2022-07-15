З 24 липня водіїв навчатимуть за новим алгоритмом

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З 24 липня кандидати у водії почнуть навчатися за новим алгоритмом, повідомляє Полтавська ОВА. Відповідні зміни передбачені постановою №601 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів».

Так, навчання в автошколі буде розділене на два окремі етапи - теоретична підготовка та практична підготовка.

Після проходження теорії в автошколі кандидат у водії отримуватиме відповідне свідоцтво, яке буде чинне протягом року. При цьому іспит в автошколі скасують, натомість потрібно буде скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.

У разі успішного складання, майбутній водій обирає автошколу й проходить там практику. Після завершення навчання передбачений внутрішній іспит в автошколі та отримання свідоцтва, яке буде чинне два роки.

Вже після цього майбутній водій зможе скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

Таким чином до практичного навчання допускатимуть лише осіб, які вже знають Правила дорожнього руху, що має підвищити безпеку на дорогах.

Зазначається, що кандидати у водії зможуть обирати автошколи на кожному з двох етапів навчання, проходити теоретичне та практичне навчання в різних регіонах, а також скласти іспит та отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця проходження навчання.



