З 24 лютого Нацполіція відкрила більше 990 проваджень за колабораціонізм та викрила 99 ДРГ

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Під час перевірок виявили майже 400 розшукуваних

Національна поліція підбила підсумки підбила підсумки роботи за 20 тижнів повномасштабного вторгнення росії в Україну та розповіла про результати своєї роботи.

Цифри:

Отримала та опрацювала майже 3,3 млн звернень від громадян.

Зареєструвала 99 тис. кримінальних правопорушень, що на 8% менше за аналогічний період минулого року.

Розпочала понад 23,1 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками. В межах цих проваджень вже оголошено 381 підозра фігурантам, у тому числі й заочні.

Відкрила більше 990 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 172 особи - в статусі підозрюваних. 78 обвинувальних актів уже передано в суди.

Викрила 99 ДРГ та затримала майже 1,5 тис осіб за підозрою у диверсійній діяльності.

Зафіксувала понад 22,5 тис майнових злочинів, з яких більше 21,6 тис – крадіжки. Більш як 5,7 тис підозрюваних осіб встановлено.

Виявила під час перевірки на блокпостах 390 розшукуваних та більше 3,1 тис підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності. А також понад тисячу транспортних засобів, які перебували у розшуку.

Розпочала більше тисячі кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Підозра за цю протиправну діяльність отримали понад 480 осіб. Більш як 320 матеріалів скеровані до суду.

Зареєструвала понад 300 кримінальних проваджень за розкрадання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв. 47 осіб отримали повідомлення про підозру за скоєння цих злочинів.

Знайшла 3307 зниклих дітей. 191 дитину ще розшукуємо.

Заблокувала понад 4,5 тис ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 33 млн користувачів.





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