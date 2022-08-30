Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Освіта

Кременчуцький університет не увійшов до 100 найпопулярніших серед вступників українських вишів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 311

 

Стало відомо, які виші користуються найбільшою популярністю у абітурієнтів

За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до закладів вищої освіти цьогоріч подано понад 1 млн 100 тисяч заяв від вступників.

У тому числі 635 128 заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, завершено.

Цьогоріч лідером за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Національний університет «Львівська політехніка» - 28086 заяв.

На другій сходинці розташувався Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського – 27386 заяв.

Третє місце – у Львівського національного університету ім. Івана Франка -27205 заяв.

Четверту сходинку посідає Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 26635 заяв.

Пʼяту – Національний авіаційний університет – 17713 заяв.

Серед полтавських вишів до першої сотні потрапили лише чотири.

На 46 місці - Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Контдратюка», до якого подали заяви 3892 абітурієнтів.

На 71 місці - Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка – 2529 заяв

На 74 місці - Полтавський державний аграрний університет – 2411 заяв.

На 92 місці - Полтавський державний медичний університет – 2130 заяв.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського до першої сотні  найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів не потрапив.

В той же час у рейтингу закладів вищої освіти Полтави за 2022 рік Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського займає третє місце. На першому - Полтавський державний медичний університет, а на другому - Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Контдратюка».

2
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського рейтинг вступна кампанія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх