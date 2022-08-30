Кременчуцький університет не увійшов до 100 найпопулярніших серед вступників українських вишів

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Стало відомо, які виші користуються найбільшою популярністю у абітурієнтів

За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що розміщує рейтингові списки абітурієнтів, до закладів вищої освіти цьогоріч подано понад 1 млн 100 тисяч заяв від вступників.

У тому числі 635 128 заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, завершено.

Цьогоріч лідером за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Національний університет «Львівська політехніка» - 28086 заяв.

На другій сходинці розташувався Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського – 27386 заяв.

Третє місце – у Львівського національного університету ім. Івана Франка -27205 заяв.

Четверту сходинку посідає Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 26635 заяв.

Пʼяту – Національний авіаційний університет – 17713 заяв.

Серед полтавських вишів до першої сотні потрапили лише чотири.

На 46 місці - Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Контдратюка», до якого подали заяви 3892 абітурієнтів.

На 71 місці - Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка – 2529 заяв

На 74 місці - Полтавський державний аграрний університет – 2411 заяв.

На 92 місці - Полтавський державний медичний університет – 2130 заяв.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського до першої сотні найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів не потрапив.

В той же час у рейтингу закладів вищої освіти Полтави за 2022 рік Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського займає третє місце. На першому - Полтавський державний медичний університет, а на другому - Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Контдратюка».