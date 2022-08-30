Військовий з Кременчуччини Антон Клімович отримав орден «За мужність»

Указом президента Антон Клімович отримав орден «За мужність» III ступеня. Нацгвардійця відзначили за мужність у захисті держави.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сержант, начальник військового наряду (командира 3-го відділення) 3-го патрульного взводу 3-ї патрульної роти військової частини 3059 Центрального ОТО НГУ отримав державну відзнаку.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер