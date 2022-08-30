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Кременчук, Надзвичайні новини

У Сумах 12-річний підліток застрелив себе з автомата АК-74

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 1 016 Коментарів: 1

 

Хлопчик грався з автоматом і випадково вистрелив собі у голову

У Сумах сталася трагедія, внаслідок якої загинув 12-річний підліток. Хлопчик, граючись із автоматом Ак-74, випадково сам себе застрелив. Про це повідомляє «ТСН».

- Хлопчик грав з автоматом і випадково натиснув на гашетку. Поранення було у голову, - повідомив представник ГУНП у Сумській області Володимир Крупецьких.

За його словами, постріл став для підлітка фатальним – шансів вижити у нього не було.

Як пише видання, посилаючись на власні джерела, у будинку була зброя, оскільки серед членів сім'ї підлітка нібито є правоохоронці.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Суми підліток
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Коментарі: 1

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Kelf:
Сьогодні, 14:53

Правоохоронці серед членів сім'ї може і були, але тим більше не зрозуміло, як вони могли допустити, щоб 12-річний хлопчик "грався з автоматом"... У них в сім'ї заведено, щоб заряджена бойова зброя на кожному кроці валялася? Трагедія, звичайно, але дорослі мають бути відповідальними, а у випадку з небезпечними предметами - вдвічі відповідальнішими.

 


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