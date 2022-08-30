У Сумах 12-річний підліток застрелив себе з автомата АК-74

У Сумах сталася трагедія, внаслідок якої загинув 12-річний підліток. Хлопчик, граючись із автоматом Ак-74, випадково сам себе застрелив. Про це повідомляє «ТСН».
За його словами, постріл став для підлітка фатальним – шансів вижити у нього не було.
Як пише видання, посилаючись на власні джерела, у будинку була зброя, оскільки серед членів сім'ї підлітка нібито є правоохоронці.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер