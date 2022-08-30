У Сумах 12-річний підліток застрелив себе з автомата АК-74

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 1 016 Коментарів: 1

Хлопчик грався з автоматом і випадково вистрелив собі у голову

У Сумах сталася трагедія, внаслідок якої загинув 12-річний підліток. Хлопчик, граючись із автоматом Ак-74, випадково сам себе застрелив. Про це повідомляє «ТСН».

- Хлопчик грав з автоматом і випадково натиснув на гашетку. Поранення було у голову, - повідомив представник ГУНП у Сумській області Володимир Крупецьких.

За його словами, постріл став для підлітка фатальним – шансів вижити у нього не було.

Як пише видання, посилаючись на власні джерела, у будинку була зброя, оскільки серед членів сім'ї підлітка нібито є правоохоронці.