Жителям області розповіли, які мийні засоби не можна купувати

Продаж мийних засобів без знаку відповідності технічним регламентам заборонено. Цей знак (на фото) свідчить про те, що продукція відповідає вимогам, встановленим на території України.
Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області.
Також не можна використовувати будь-які мийні засоби понад визначений виробником термін придатності. У протилежному випадку він може бути небезпечним.
Якщо на етикетці рідкого мийного засобу є зображення фруктів чи овочів – знайте, що робити так теж заборонено. Адже це може ввести в оману споживачів щодо призначення такого товару. Крім цього, діти можуть отруїтися, сприйнявши хімічну речовину за харчовий продукт.
Нагадуємо, що варто знати, щоб не ошукали на ринку, в інтернет-магазині та супермаркеті.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер