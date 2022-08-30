Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Споживач, Полтавщина

Жителям області розповіли, які мийні засоби не можна купувати

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 903

 

Як саме має маркуватися така продукція

Продаж мийних засобів без знаку відповідності технічним регламентам заборонено. Цей знак (на фото) свідчить про те, що продукція відповідає вимогам, встановленим на території України.

Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області.

Також не можна використовувати будь-які мийні засоби понад визначений виробником термін придатності. У протилежному випадку він може бути небезпечним.

 

Якщо на етикетці рідкого мийного засобу є зображення фруктів чи овочів – знайте, що робити так теж заборонено. Адже це може ввести в оману споживачів щодо призначення такого товару. Крім цього, діти можуть отруїтися, сприйнявши хімічну речовину за харчовий продукт.

- Маркування мийних засобів є особливо важливим для споживача, тому рекомендуємо обов’язково на нього звертати увагу та детально вивчати етикетку, а саме – найменування, адреса та номер телефону виробника чи офіційного представника на території України (імпортера), – порадили в держслужбі.

Нагадуємо, що варто знати, щоб не ошукали на ринку, в інтернет-магазині та супермаркеті.

4
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: ГУ Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області
Теги: маркування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх