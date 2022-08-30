Жителям області розповіли, які мийні засоби не можна купувати

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 903

Як саме має маркуватися така продукція

Продаж мийних засобів без знаку відповідності технічним регламентам заборонено. Цей знак (на фото) свідчить про те, що продукція відповідає вимогам, встановленим на території України.

Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області.

Також не можна використовувати будь-які мийні засоби понад визначений виробником термін придатності. У протилежному випадку він може бути небезпечним.

Якщо на етикетці рідкого мийного засобу є зображення фруктів чи овочів – знайте, що робити так теж заборонено. Адже це може ввести в оману споживачів щодо призначення такого товару. Крім цього, діти можуть отруїтися, сприйнявши хімічну речовину за харчовий продукт.

- Маркування мийних засобів є особливо важливим для споживача, тому рекомендуємо обов’язково на нього звертати увагу та детально вивчати етикетку, а саме – найменування, адреса та номер телефону виробника чи офіційного представника на території України (імпортера), – порадили в держслужбі.

Нагадуємо, що варто знати, щоб не ошукали на ринку, в інтернет-магазині та супермаркеті.