Найближчі дні на Полтавщині триматиметься найвищий клас пожежної небезпеки

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 229

На Полтавщині протягом 29-31 серпня триматиметься найвищий клас пожежної небезпеки. Тому у цей час заборонено багаття у полях, поблизу лісів, торфовищ, а також на відкритих територіях. Сужба порятунку звертається до усіх громадян із застереженням не випалювати суху рослинність та нагадують, що за це передбачена адміністративна відповідальність.

Штраф на громадян - від 3 060 грн до 6 120 грн; на посадових осіб від 15 300 грн до 21 420 грн.

Ті самі дії, вчинені в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду - штраф для громадян від 6 120 до 12 240 грн; на посадових осіб - від 21 420 до 30 600 грн.

Також просять дотримуватись правил пожежної безпеки. Це нині надважливо у екосистемі.

У випадку коли ви бачите особу, яка намагається підпалити суху рослинність негайно телефонуйте за номером 101 та 102!



