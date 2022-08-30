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Найближчі дні на Полтавщині триматиметься найвищий клас пожежної небезпеки

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 229

 Будьте дуже обережні з вогнем

На Полтавщині протягом 29-31 серпня триматиметься найвищий клас пожежної небезпеки. Тому у цей час заборонено багаття у полях, поблизу лісів, торфовищ, а також на відкритих територіях. Сужба порятунку звертається до усіх громадян  із застереженням не випалювати суху рослинність та нагадують, що за це передбачена адміністративна відповідальність.

Штраф на громадян  - від 3 060 грн до 6 120 грн; на посадових осіб від 15 300 грн до 21 420 грн. 

Ті самі дії, вчинені в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду - штраф  для громадян від 6 120 до 12 240 грн; на посадових осіб  - від 21 420 до 30 600 грн. 

Також просять  дотримуватись правил пожежної безпеки. Це нині  надважливо у екосистемі. 

У випадку коли ви бачите особу, яка намагається підпалити суху рослинність негайно телефонуйте за номером 101 та 102!

 


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Автор: Олеся Данилова
Теги: пожежна небезпека
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