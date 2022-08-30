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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік втопився у ставку

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 482

 

Про тіло у поліцію повідомив житель села Жадани Диканської громади

29 серпня близько 19.00 до сектору поліцейської діяльності №2 (смт. Диканька) надійшло повідомлення від жителя села Жадани Диканської громади про те, що чоловік втопився у місцевому ставку. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

На місце події приїхала слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські встановили особу померлого. Ним виявився 61-річний місцевий мешканець.

Для встановлення точної причини смерті тіло покійного направили до бюро судово-медичної експертизи.

Слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Диканської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини смерті з’ясовує поліція.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: потопельник ставок тіло
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