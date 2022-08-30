Студенти, аспіранти та викладачі КрНУ отримали подяку від рятувальників

Йдеться про членів добровільного формування цивільного захисту й допомоги аварійно-рятувальним службам
Академічна спільнота Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського днями отримала подяку від Кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області.
Йдеться про студентів, аспірантів і викладачів, які виявили бажання стати членами добровільного формування цивільного захисту для надання допомоги аварійно-рятувальним службам на території міста Кременчука в ліквідації можливих надзвичайних ситуацій воєнного характеру.
Як повідомили у пресслужбі університету, подяку передав очільник Кременчуцького РУ ДСНС Полтавської області Сергій Геращенко під час зустрічі з ректором КрНУ Михайлом Загірняком.
Попри сезон літніх канікул і відпусток близько 80 викладачів, студентів і аспірантів знайшли час і бажання пройти онлайн-навчання основам надання допомоги рятувальникам на території міста Кременчука. Відтепер вони знають правила організації аварійно-рятувальних робіт, надання першої домедичної та психологічної допомоги, навчилися розпізнавати небезпечні вибухові пристрої.
Участь у навчаннях добровольців брали науково-педагогічні працівники кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою, кафедри автомобілів і тракторів, кафедри систем автоматичного управління та електроприводу.
Серед студентів і викладачів велика кількість волонтерів, а при університеті навіть працює волонтерський штаб. Також багаторічна співпраця нашого університету та ДСНС не дає можливості стояти осторонь питань цивільної безпеки, – зазначили в КрНУ.
Нагадуємо, що студентка КрНУ Ольга Дубовик отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер