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Кременчук, Освіта

Студенти, аспіранти та викладачі КрНУ отримали подяку від рятувальників

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 432

 

Йдеться про членів добровільного формування цивільного захисту й допомоги аварійно-рятувальним службам

Академічна спільнота Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського днями отримала подяку від Кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області.

Йдеться про студентів, аспірантів і викладачів, які виявили бажання стати членами добровільного формування цивільного захисту для надання допомоги аварійно-рятувальним службам на території міста Кременчука в ліквідації можливих надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Як повідомили у пресслужбі університету, подяку передав очільник Кременчуцького РУ ДСНС Полтавської області Сергій Геращенко під час зустрічі з ректором КрНУ Михайлом Загірняком.

Попри сезон літніх канікул і відпусток близько 80 викладачів, студентів і аспірантів знайшли час і бажання пройти онлайн-навчання основам надання допомоги рятувальникам на території міста Кременчука. Відтепер вони знають правила організації аварійно-рятувальних робіт, надання першої домедичної та психологічної допомоги, навчилися розпізнавати небезпечні вибухові пристрої.

Участь у навчаннях добровольців брали науково-педагогічні працівники кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою, кафедри автомобілів і тракторів, кафедри систем автоматичного управління та електроприводу.

Серед студентів і викладачів велика кількість волонтерів, а при університеті навіть працює волонтерський штаб. Також багаторічна співпраця нашого університету та ДСНС не дає можливості стояти осторонь питань цивільної безпеки, – зазначили в КрНУ.

Нагадуємо, що студентка КрНУ Ольга Дубовик отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: КрНУ імені М. Остроградського
Теги: КрНУ рятувальники війна
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