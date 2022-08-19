Студентка КрНУ Ольга Дубовик отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні

Кременчужанка Ольга Дубовик з 1 вересня отримуватиме академічну стипендію Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.
Ольга Дубовик – студентка першого курсу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, яка отримуватиме стипендію в галузі економіка.
Всього академічні стипендії отримуватимуть 4 студенти з Полтавської області.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер