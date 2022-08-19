Загинув військовий з Кременчука Віктор Харченко

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10 серпня загинув військовий з Кременчука Віктор Іванович Харченко. Віктор був молодшим сержантом та був призваний на військову службу 26.02.2022. Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, виявивши стійкість та мужність, під час бойового зіткнення із супротивником.

Залишилась мати, дружина та троє синів.

Поховання Віктора Харченка відбудеться 20 серпня, а саме: