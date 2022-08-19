Влада Кременчука в умовах війни вирішила витратити 3 млн гривень на реконструкцію скверу «Нафтохімік»

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 544 Коментарів: 1

КП «Благоустрій Кременчука» замовляє роботи з реконструкції «Нафтохімік» (*) за 3 мільйони гривень. Планують відкоригувати існуючий проєкт: замінити тротуари, облаштувати систему поливу та зробити освітлення, а також укласти новий рулонний газон. Раніше з міського бюджету на його облаштування вже витрачали близько 300 тисяч гривень, сквер функціонує і нині

18 серпня 2022 року КП «Благоустрій Кременчука» оголосило про закупівлю робіт з реконструкції скверу «Нафтохімік» (коригування). Очікувана вартість - 3,05 млн гривень. Про це стало відомо з оголошення системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з технічним завданням, підрядник повинен розібрати існуюче покриття на тротуарах та облаштувати нове з ФЕМ-плитки (535 кв. метрів); облаштувати систему поливу (укладання трубопроводів, встановлення датчика, монтаж зрошувача; виконати роботи з зовнішнього освітлення, включаючи роботи з встановлення 35 світильників; озеленити територію (вкласи 3,1 тис. кв. метрів покриття з рулонної трави; встановити лавки та урни (кількість не вказана).

Роботи повинні бути виконані до 31 грудня 2022 року. Пропозиції для участі приймають до 5 вересня, аукціон має відбутись 6 вересня.

Зазначимо, що це третя закупівля щодо реконструкції скверу. Так, 26 листопада 2020 року КП «Благоустрій Кременчука» уклало договір з ТОВ «Фортеця-Буд ЛТД» вартістю 1.1 млн гривень. Однак після численних внесень змін до договору сторони домовились про здійснення оплати за виконання будівельно-монтажних робіт які забезпечують введення в експлуатацію цього об’єкта в сумі 252 тис. гривень.

Крім того, 30 грудня 2021 року КП «Благоустрій Кременчука» уклало з Комунальне госпрозрахункове підприємство «Креміньміськпроект» договір на коригування проектно-кошторисної документації по реконструкції цього скверу. Відкоригованим проєктом потрібно було передбачити облаштування системи зрошення, влаштування газонів, встановлення додаткових лав та урн, а також зовнішнє освітлення території скверу. За роботи «Креміньміськпроекту» заплатили 49,8 тис. гривень.

Таким чином станом на серпень 2022 року на роботи з проектування та облаштування скверу вже витрачено близько 300 тис. гривень.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2021 року міська влада відзвітувала про те, що у Кременчуці створюють сквер «Енерджі», допомагає у цьому - «Укртатнафта». Судячи з того, що з бюджету витратили лише 250 тисяч на реконструкцію, фінансувала більшу частину робіт «Укртатнафта».

У Кременчуці створюють сквер «Енерджі»

17 вересня працівники КП «Благоустрій Кременчука» уклали рулонний газон (До речі, чому газон укладав замовник, а не підрядник - незрозуміло). Крім того, висадили рослини - піракант, сакуру та барбарис.

Наприкінці вересня 2021 року сквер урочисто відкрили для відвідувачів.

Таким чином міська влада в умовах воєнного стану вирішила витратити 3 млн гривень на функціонуючий та доволі доглянутий сквер. Навіщо - невідомо.

Після аукціону «Кременчуцький ТелеграфЪ» обов'язково повідомить, хто освоюватиме бюджетні гривні.

*У тендерній документації не вказана адреса розташування скверу «Нафтохімік». Очевидно, мова йде про сквер «Енерджи», що на Молодіжному. Ми намагались уточнити цю інформацію в КП «Благоустрій Кременчука», однак жоден з номерів не відповідав.