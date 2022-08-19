Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Кременчук

Влада Кременчука в умовах війни вирішила витратити 3 млн гривень на реконструкцію скверу «Нафтохімік»

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 544 Коментарів: 1

КП «Благоустрій Кременчука» замовляє роботи з реконструкції «Нафтохімік» (*) за 3 мільйони гривень. Планують відкоригувати існуючий проєкт: замінити тротуари, облаштувати систему поливу та зробити освітлення, а також укласти новий рулонний газон. Раніше з міського бюджету на його облаштування вже витрачали близько 300 тисяч гривень, сквер функціонує і нині

18 серпня 2022 року КП «Благоустрій Кременчука» оголосило про закупівлю робіт з реконструкції скверу «Нафтохімік» (коригування). Очікувана вартість - 3,05 млн гривень. Про це стало відомо з оголошення системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з технічним завданням, підрядник повинен розібрати існуюче покриття на тротуарах та облаштувати нове з ФЕМ-плитки (535 кв. метрів); облаштувати систему поливу (укладання трубопроводів, встановлення датчика, монтаж зрошувача; виконати роботи з зовнішнього освітлення, включаючи роботи з встановлення 35 світильників; озеленити територію (вкласи 3,1 тис. кв. метрів покриття з рулонної трави; встановити лавки та урни (кількість не вказана).

Роботи повинні бути виконані до 31 грудня 2022 року. Пропозиції для участі приймають до 5 вересня, аукціон має відбутись 6 вересня.

Зазначимо, що це третя закупівля щодо реконструкції скверу. Так, 26 листопада 2020 року КП «Благоустрій Кременчука» уклало договір з  ТОВ «Фортеця-Буд ЛТД» вартістю 1.1 млн гривень. Однак після численних внесень змін до договору сторони домовились про здійснення оплати за виконання будівельно-монтажних робіт які забезпечують введення в експлуатацію цього об’єкта в сумі 252 тис. гривень. 

Крім того, 30 грудня 2021 року КП «Благоустрій Кременчука» уклало з  Комунальне госпрозрахункове підприємство «Креміньміськпроект» договір на коригування проектно-кошторисної документації по реконструкції цього скверу. Відкоригованим проєктом потрібно було передбачити облаштування системи зрошення, влаштування газонів, встановлення додаткових лав та урн, а також зовнішнє освітлення території скверу. За роботи «Креміньміськпроекту» заплатили 49,8 тис. гривень. 

Таким чином станом на серпень 2022 року на роботи з проектування та облаштування скверу вже витрачено близько 300 тис. гривень. 

Нагадаємо, наприкінці серпня 2021 року міська влада відзвітувала про те, що у Кременчуці створюють сквер «Енерджі», допомагає у цьому - «Укртатнафта». Судячи з того, що з бюджету витратили лише 250 тисяч на реконструкцію, фінансувала більшу частину робіт  «Укртатнафта».

У Кременчуці створюють сквер «Енерджі»

17 вересня працівники КП «Благоустрій Кременчука» уклали рулонний газон (До речі, чому газон укладав замовник, а не підрядник - незрозуміло). Крім того, висадили рослини - піракант, сакуру та барбарис.

Наприкінці вересня 2021 року сквер урочисто відкрили для відвідувачів.

Таким чином міська влада в умовах воєнного стану вирішила витратити 3 млн гривень на функціонуючий та доволі доглянутий сквер. Навіщо - невідомо. 

Після аукціону «Кременчуцький ТелеграфЪ» обов'язково повідомить, хто освоюватиме бюджетні гривні. 

*У тендерній документації не вказана адреса розташування скверу «Нафтохімік». Очевидно, мова йде про сквер «Енерджи», що на Молодіжному. Ми намагались уточнити цю інформацію в КП  «Благоустрій Кременчука», однак жоден з номерів не відповідав. 

4
Автор: Олеся Данилова
Теги: закупівлі сквер Енерджи сквер Нафтохімік Благоустрій Кременчука благоустрій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

628
1
Туся:
Сьогодні, 20:25

там і так усе гарно. Навіщо ж руйнувати ???? 


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх