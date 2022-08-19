Ляльки-мотанки, воїни, марка: у «Міському саду» з'являються мурали

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 280

Біля 26 училища у Міському саду з'являються патріотичні мурали до 100-річчя навчального закладу. Фінансує роботу 26 училище, яке креативно вирішило відсвяткувати ювілей закладу. над роботами працюють військовий Євген Цимбал та мисткиня Зоряна Дашко.

Частина робіт присвячена історії 26 училища, військовим, Горигорію Сковороді, частина з персональної виставки Зоряни Код UA. Тут ви можете побачили ляльок-мотанок, які захищають українців. Також серед муралів видніється острів Зміїний з відомою фразою та марка «Доброго вечора, ми з України», де трактор тягне російський танк.

Роботи планують завершити до Дня Незалежності України - 24 серпня.