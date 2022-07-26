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До 100-річчя 26 училища на стінах з'являються мурали

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 362

  

Частина стінописів присвячені історії училищу, одна з них Григорію Сковороді, дві територіальній обороні, ще кілька у розробці

У Міському саду з'являються патріотичні мурали до 100-річчя 26 училища. Про роботу над стінописами Телеграфу розповів керівник громадської організації «Кременчуцький патріотичний клуб «Доброволець» Євген Цимбал.

 

- До нашої організації звернувся директор 26 училища, з пропозицією зробити красу, до 100-річчя закладу, це їх паркан. Вони надали фарбу, приладдя, працюмо на волонтерських засадах. Я разом з моєю подругою кременчуцькою художницею Зоряною Дашко працюємо над муралами.

Там 8 вісім моїх робіт: три з них присвячені 100-річчю 26 училища, дві присвячені кременчуцькій територіальній обороні, одна Григорію Сковороді, ще одна Степану Бандері, ще дві в розробці.. Всі інші роботи, Зоряни, це з її персональної виставки - Код UA, композиція Мотанки свободи. Ще нам допомагають члени нашої громадської організації та дітки біженці з лінії зіткнення, для них це чудова розрада щоб відволіктися від війни.. Роботи дуже багато! Сподіваємось, що погода дозволить завершити до Дня Незалежності, - зауважив Євген Цимбал.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Євген Цимбал
Теги: мурал Зоряна Дашко Євген Цимбал Міський сад
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