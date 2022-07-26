На Полтавщині 30-річного чоловіка вбило струмом під час ремонту

25 липня близько 15.50 до відділення №2 (м. Хорол) Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть чоловіка від ураження струмом в селі Козубівка Хорольської тергромади.
За попередньою версією слідства, 30-річного чоловіка вбило струмом під час ремонту електропроводки біля будинку. Для встановлення точної причини смерті тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини трагедії з’ясовує слідство.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер