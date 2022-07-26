Кременчук отримав штормове попередження

У Кременчуці та на Полтавщині прогнозують погіршення погодних умов. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради із посиланням на Полтавський обласний центр з гідрометеорології, найближчі півгодини та до кінця доби 26 липня очікують грози, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.
1 рівень небезпечності - жовтий
Нагадаємо, за грозами можна слідкувати у реальному часі за посиланням.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер