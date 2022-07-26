Найближчим часом річку Сухий Кагамлик почистять

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 507

У майбутньому планують облаштувати на берегах додаткові місця відпочинку

Найближчим часом річку Сухий Кагамлик почистять, щоб покращити санітарну ситуацію. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Акваторію Сухого Кагамлика закріпили за КП «Кременчук Аква-Сервіс». Раніше ця ділянка ніким не обслуговувалася. Тепер її доглядатимуть працівники комунального підприємства. Мова йде про частину водойми, яка знаходиться між вулицею Вершигори і проспектом Полтавським.

У майбутньому планують облаштувати на берегах додаткові місця відпочинку.

Нагадаємо, кременчужани скаржилися, що Сухий Кагамлик перетворюється на болото – річка почала сильно покриватися водоростями.