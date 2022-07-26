Найближчим часом річку Сухий Кагамлик почистять, щоб покращити санітарну ситуацію. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Акваторію Сухого Кагамлика закріпили за КП «Кременчук Аква-Сервіс». Раніше ця ділянка ніким не обслуговувалася. Тепер її доглядатимуть працівники комунального підприємства. Мова йде про частину водойми, яка знаходиться між вулицею Вершигори і проспектом Полтавським.
У майбутньому планують облаштувати на берегах додаткові місця відпочинку.
Нагадаємо, кременчужани скаржилися, що Сухий Кагамлик перетворюється на болото – річка почала сильно покриватися водоростями.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер