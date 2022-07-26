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СБУ: рф планує проведення псевдореферендумів на окупованих територіях - організаторів покарають

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 251

 

СБУ вже встановила місцезнаходження організаторів та виконавців злочинів, проводиться робота по їх притягненню до відповідальності

Служба безпеки України отримала документи про те, що росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму з незаконного «приєднання» тимчасово окупованих територій сходу нашої держави.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

- Для проведення так званого «волевиявлення» ворог планує використати проросійську організацію «Донецька республіка», географію якої загарбник розширює. У складі цього утворення уже активно діє понад 1000 «активістів», які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та «дружинники», які співпрацюють з окупантами. Вони охопили уже понад 200 тисяч місцевого населення, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи понад 50 млн глядачів з росії та зі сходу України. Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше тисячі російських «експертів» і «добровольців» для розхитування внутрішньої обстановки на свою користь.

За даними СБУ, вони мають організовувати незаконні масові зібрання, поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму і облаштовувати «виборчкоми», у подальшому планують підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо «приєднання» Донеччини до рф.

Повідомляється, що для посилення «електоральної підтримки» загарбники пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети.

Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих «активістів» у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, щоб за потреби «розгорнути» масштабну підривну діяльність.

Наразі Служба безпеки України встановила місцезнаходження організаторів та виконавців злочинів, тривають комплексні дії для їх притягнення до відповідальності.

За повідомленням «Центру національного спротиву» у тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську почався пошук колаборантів, які будуть створювати масовку в акціях підтримки референдуму.

До Мелітополя уже приїхали російські піарники та політтехнологи.

Їхнім завданням є підготовка до «виборів» та «референдуму». Першим результатом є створення так званого громадського руху «Ми вмєстє з росієй», який буде використовуватись для масовки за гроші в акціях нібито підтримки «референдуму» місцевими жителями.

Така картинка має працювати переважно для аудиторії в рф, аби зменшити незадоволення війною серед російського населення, зазначають у ЦНС.

Відповідний центр набору колаборантів вже працює в Бердянську. Найняттям масовки займаються російські «волонтери», які також будуть й доповнювати масовку.

Для участі в акціях треба лишити паспортні дані, а за участь обіцяють гроші та «гуманітарку», яка має допомогти пережити продовольчу кризу, створену самими росіянами.

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ російські окупанти референдум окупація
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