Кременчуцька поліклініка у Крюкові замінила віконні блоки на 100 тисяч гривень

Послуги надавав підприємець, гарантія на виконані роботи повинна скласти 1 рік
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» №2 (поліклініка на Раківці) на початку червня уклало з ФЛП Симоненко Тимур Вікторович договір на послуги з поточного ремонту віконних блоків у будівлі. Про це йдеться в оголошенні в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна угоди склала 100,7 тис. гривень.
Згідно з договором, підрядник повинен був демонтувати 7 старих вікон, встановити металопластикові блоки 2х3 метри (всього - 18 метрів), а також підвіконня та зливи.
Гарантія на виконані роботи повинна скласти 12 місяців.
За даними аналітичної системи Youcontrol, ФЛП Тимур Симоненко зареєстровано у вересні 2019 року в Оржиці Лубенського району. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля. У публічних закупівлях підприємець бере участь з грудня 2021 року. Загальна сума укладених договорів склала 136 тис. гривень. Всі - з КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» №2.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер