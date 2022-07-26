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Кременчуцька поліклініка у Крюкові замінила віконні блоки на 100 тисяч гривень

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 369 Коментарів: 1

 Послуги надавав підприємець, гарантія на виконані роботи повинна скласти 1 рік

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» №2 (поліклініка на Раківці) на початку червня уклало з ФЛП Симоненко Тимур Вікторович договір на послуги з поточного ремонту віконних блоків у будівлі. Про це йдеться в оголошенні в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна угоди склала 100,7 тис. гривень.

Згідно з договором, підрядник повинен був демонтувати 7 старих вікон, встановити металопластикові блоки 2х3 метри (всього - 18 метрів), а також підвіконня та зливи.

Гарантія на виконані роботи повинна скласти 12 місяців. 

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФЛП Тимур Симоненко зареєстровано у вересні 2019 року в Оржиці Лубенського району. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля. У публічних закупівлях підприємець бере участь з грудня 2021 року. Загальна сума укладених договорів  склала 136 тис. гривень. Всі - з КНП  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» №2.

Нагадаємо минулого тижня у лікарні «Кременчуцька» запрацювала киснева станція за 2 млн грн.

 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: поліклініка тендер закупівля вікна
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Коментарі: 1

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1
D:
Сьогодні, 18:36

Чудит Андрюшка!....smile


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