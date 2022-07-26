Кременчуцька поліклініка у Крюкові замінила віконні блоки на 100 тисяч гривень

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 369 Коментарів: 1

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» №2 (поліклініка на Раківці) на початку червня уклало з ФЛП Симоненко Тимур Вікторович договір на послуги з поточного ремонту віконних блоків у будівлі. Про це йдеться в оголошенні в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна угоди склала 100,7 тис. гривень.

Згідно з договором, підрядник повинен був демонтувати 7 старих вікон, встановити металопластикові блоки 2х3 метри (всього - 18 метрів), а також підвіконня та зливи.

Гарантія на виконані роботи повинна скласти 12 місяців.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФЛП Тимур Симоненко зареєстровано у вересні 2019 року в Оржиці Лубенського району. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля. У публічних закупівлях підприємець бере участь з грудня 2021 року. Загальна сума укладених договорів склала 136 тис. гривень. Всі - з КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» №2.

Нагадаємо минулого тижня у лікарні «Кременчуцька» запрацювала киснева станція за 2 млн грн.