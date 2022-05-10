Сухий Кагамлик у Кременчуці активно вкривається водоростями

За словами містянина, такого не було за всі роки
Річка Сухий Кагамлик у Кременчуці починає перетворюватися у болото, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив кременчужанин Володимир Поляков. Він опублікував світлини на яких видно як річка покривається водорослями, хоча на вулиці не висока температура.
- Екологи, підкажіть що робити!? Сухий Кагамлик гине!.. перетворюючись в болото. Такого не було за всі роки, поки я живу на березі цієї чудової річки. Водорості знизу, водорості зверху. Пройде небагато часу і ми не побачимо чистої води. Хтось скаже - війна, але війна не дає нам права втрачати наші річки! - зазначив кременчужанин.
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