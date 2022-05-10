Помер Леонід Кравчук - перший Президент України

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 1 007

Йому було 89 років

Перший Президент України Леонід Кравчук помер сьогодні, 10 травня, після тривалої хвороби. Про це Українським Новинам повідомило джерело у родинному колі.

Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17.00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.

Нагадаємо, що у червні 2021 року Леонід Кравчук переніс операцію на відкритому серці. Після оперативного втручання його помістили в реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легенів.