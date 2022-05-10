Діти без кордонів: Асоціації українців Данії передала воїнам дитячі малюнки

Малюнки передали через кременчуцьких волонтерів
До Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО завітав Сергій Каптан. Він передав волонтерам подарунки від Асоціації Українців Данії, які зігріють душі захисників.
- Сергій Каптан завітав до нас з приємною місією – передати від Асоціації Українців Данії дитячі малюнки для наших воїнів. «Із мрією в серці про мир в Україні». Мрії маленьких українців і україночок всього світу в руках наших захисників. Дякуємо за підтримку, рідненькі! Віримо в ЗСУ! - йдеться у повідомленні.
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