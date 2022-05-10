Діти без кордонів: Асоціації українців Данії передала воїнам дитячі малюнки

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До Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО завітав Сергій Каптан. Він передав волонтерам подарунки від Асоціації Українців Данії, які зігріють душі захисників.

- Сергій Каптан завітав до нас з приємною місією – передати від Асоціації Українців Данії дитячі малюнки для наших воїнів. «Із мрією в серці про мир в Україні». Мрії маленьких українців і україночок всього світу в руках наших захисників. Дякуємо за підтримку, рідненькі! Віримо в ЗСУ! - йдеться у повідомленні.