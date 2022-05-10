50 років Марина Кожушко у Кременчуці опікується безпритульними тваринами

Кременчужанка Марина Кожушко вже 50 років опікується долею безпритульних тварин, а наразі працює на КП «Спецсервіс Кременчук» і щодня рятує життя братів наших менших. Історію про місцеву волонтерку опублікував міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький у фейсбуці.
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Через війну кількість безпритульних тварин збільшилася. Але Марина не опускає рук і кожному з братів наших менших намагається знайти нову родину. Вона продовжує займатися своєю роботою і впевнена – перемога буде за нами.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер