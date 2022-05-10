СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук

50 років Марина Кожушко у Кременчуці опікується безпритульними тваринами

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 307

 

У важкі часи війни – важлива кожна людина і її особистий внесок у спільну перемогу над ворогом

Кременчужанка Марина Кожушко вже 50 років опікується долею безпритульних тварин, а наразі працює на КП «Спецсервіс Кременчук» і щодня рятує життя братів наших менших. Історію про місцеву волонтерку опублікував міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький у фейсбуці.

-

- Мені було 6 років, коля я вперше відчула, що я волонтер. З тих пір я розуміла, що собаки – це моє життя. У Кременчуці на долю кожної безпритульною тварини особисто я можу вплинути і це щастя для мене. Це мрія мого дитинства!, - сказала Марина Кожушко.

Через війну кількість безпритульних тварин збільшилася. Але Марина не опускає рук і кожному з братів наших менших намагається знайти нову родину. Вона продовжує займатися своєю роботою і впевнена – перемога буде за нами.

- Я не сумніваюся у нашій перемозі. Я вірю так сильно, ніколи не думала, що можна вірити так сильно, так чогось бажати, так про щось мріяти, - говорить Марина Кожушко.
1
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Спецсервіс-Кременчук спецсервіс волонтери
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх