50 років Марина Кожушко у Кременчуці опікується безпритульними тваринами

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 307

У важкі часи війни – важлива кожна людина і її особистий внесок у спільну перемогу над ворогом

Кременчужанка Марина Кожушко вже 50 років опікується долею безпритульних тварин, а наразі працює на КП «Спецсервіс Кременчук» і щодня рятує життя братів наших менших. Історію про місцеву волонтерку опублікував міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький у фейсбуці.

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- Мені було 6 років, коля я вперше відчула, що я волонтер. З тих пір я розуміла, що собаки – це моє життя. У Кременчуці на долю кожної безпритульною тварини особисто я можу вплинути і це щастя для мене. Це мрія мого дитинства!, - сказала Марина Кожушко.

Через війну кількість безпритульних тварин збільшилася. Але Марина не опускає рук і кожному з братів наших менших намагається знайти нову родину. Вона продовжує займатися своєю роботою і впевнена – перемога буде за нами.

- Я не сумніваюся у нашій перемозі. Я вірю так сильно, ніколи не думала, що можна вірити так сильно, так чогось бажати, так про щось мріяти, - говорить Марина Кожушко.