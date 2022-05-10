4 нових випадки COVID-19 зарестровано у Кременчуці

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 42

Сьогодні, 10 травня, у Кременчуці зареєстровано 4 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли три жінки віком від 28 до 79 років та один чоловік віком 72 роки. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Із вперше виявлених випадків всі чотири пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційному шпиталі лікується один пацієнт.

Сьогодні в місті випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 067. Одужало 23 338. Померло 721