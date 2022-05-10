«Свобода, що йде»: у США випустили пам’ятні монети з українською символікою

У США випустили дві срібні інвестиційні монети із зображенням українських національних символів. Номінал монет – 1 американський долар.
Про це повідомили у музеї грошей Національного банку України.
На реверсах обох пам'ятних монет зображена жінка як втілення Свободи, за яку Україна бореться, воюючи з російськими загарбниками.
На першій монеті навколо жінки у вінку із квітів розвівається український прапор, а на другій – Свобода одягнена у блакитно-жовтий колір. Крім того, волосся жінки прикрашають соняхи, які вона також тримає у руках.
Дизайн створили за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана «Свобода, що йде».
Водночас на аверсі обох монет зображений культовий американський орел у польоті, дизайн якого у 2021 році оновила художниця Емілі Дамстра.
Лицьові сторони монет відрізняються тим, що на одній з них орла зобразили у кольорах українського прапора.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер