«Свобода, що йде»: у США випустили пам’ятні монети з українською символікою

Вчора, 22:03 Переглядів: 167

Дизайн створили за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана

У США випустили дві срібні інвестиційні монети із зображенням українських національних символів. Номінал монет – 1 американський долар.

Про це повідомили у музеї грошей Національного банку України.

На реверсах обох пам'ятних монет зображена жінка як втілення Свободи, за яку Україна бореться, воюючи з російськими загарбниками.

- Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року випуску – серед монет, що увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантів та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет, – йдеться у повідомленні.

На першій монеті навколо жінки у вінку із квітів розвівається український прапор, а на другій – Свобода одягнена у блакитно-жовтий колір. Крім того, волосся жінки прикрашають соняхи, які вона також тримає у руках.

Дизайн створили за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана «Свобода, що йде».

- Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями та символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня, – розповідають у музеї грошей НБУ.

Водночас на аверсі обох монет зображений культовий американський орел у польоті, дизайн якого у 2021 році оновила художниця Емілі Дамстра.

Лицьові сторони монет відрізняються тим, що на одній з них орла зобразили у кольорах українського прапора.