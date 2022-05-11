Двох кременчуцьких воїнів нагородили орденом «За мужність»

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Старшого сержанта, кременчужанина Дмитра Копила (на фото) нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду кременчужанин отримав за собисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Також орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено кременчужанина, старшого сержанта Дмитра Нечипоренка. Чоловік раніше захищав Україну, а з 24 лютого пішов добровольцем на фронт і зараз воює у складі однієї з мехбригад. До війни він працював інженером на одному з машинобудівельних підприємств Кременчука.